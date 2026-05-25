На Дегтяревской в Киеве уничтожено здание командования ВСУ

Российский военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлено разрушенное здание командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Киеве. По словам журналиста, объект расположен на улице Дегтяревской. Рядом также пострадало здание командования Сил поддержки ВСУ.
На кадрах видны несколько серьезно поврежденных строений. Одно из них почти полностью уничтожено, на месте продолжается горение. В ролике также заметны люди в военной форме.
Напомним, что Минобороны РФ сообщало о масштабном ударе высокоточным оружием по объектам украинской армии и оборонно-промышленного комплекса. Это стало ответной атакой, после налета беспилотников ВСУ на гражданские объекты России. В операции применялись ракеты «Орешник», «Циркон», «Искандер» и ударные беспилотники.