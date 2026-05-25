Медведев призвал признать, что Пашинян взял курс на разрыв связей с Россией

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал прямо признать, что премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв связей с Россией. Об этом он заявил, отвечая на вопрос РИА Новости.
По словам Медведева, армянский премьер пытается укрепить свой авторитет на Западе. И его совершенно не смущает, что при этом он рискует отношениями с Москвой.
«Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на западе, рискуя связями с нашей страной», — сказал Медведев.
