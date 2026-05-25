Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев призвал признать, что Пашинян взял курс на разрыв связей с Россией

Медведев отметил, что Пашинян пытается поднять свой автортите на Западе.

Источник: Комсомольская правда

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал прямо признать, что премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв связей с Россией. Об этом он заявил, отвечая на вопрос РИА Новости.

По словам Медведева, армянский премьер пытается укрепить свой авторитет на Западе. И его совершенно не смущает, что при этом он рискует отношениями с Москвой.

«Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на западе, рискуя связями с нашей страной», — сказал Медведев.

Напомним, в МИД России недавно заявили, что Ереван не сможет одновременно оставаться в ЕАЭС и двигаться в сторону Евросоюза. Замглавы ведомства Михаил Галузин назвал нынешнюю позицию Армении неприемлемой для Москвы. По его словам, «танцевать на двух свадьбах» у попросту не получится.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше