AP рассказало о подготовке британского флота к походу в Ормузский пролив

Великобритания начала подготовку к возможной операции в Ормузском проливе. К отправке в регион готовят корабли, сотни моряков и беспилотные аппараты для поиска морских мин. Миссию Лондон рассчитывает запустить вместе с Францией.

Источник: РБК

Корабли Королевского военно-морского флота и сотни британских моряков готовятся к отправке в район Ормузского пролива для оказания помощи в его разминировании. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, десантный корабль RFA Lyme Bay находится у побережья Гибралтара и готовится к возможной международной операции по обеспечению безопасности судоходства в проливе. На борт загружают боеприпасы и беспилотные морские аппараты с гидролокаторами для поиска мин. Как заявил министр по делам вооруженных сил Великобритании Эл Карнс, операция может пройти под руководством Великобритании и Франции после достижения соглашения о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.

После подготовки корабль должен соединиться с эсминцем HMS Dragon и другими союзными судами, пройти через Суэцкий канал и направиться в Персидский залив. Командир подразделения по борьбе с минной угрозой Королевского флота Джемма Бриттон заявила, что Иран может использовать различные типы морских мин — донные, кабельные и реактивные, реагирующие на звук, движение или свет.

При этом американский чиновник сообщил AP, что США пока не обнаружили в проливе мин и не зафиксировали повреждений судов.

Франция и Великобритания в середине апреля должны были согласовать трехэтапный план по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Financial Times писала, что план предполагает дипломатический, материально-технический и военный этапы. При этом задействован он будет только после окончания активных боев.

Генштаб Франции заявил об отправке своих кораблей, в том числе авианосца «Шарль де Голль» к Красному морю 6 мая для оперативного развертывания подразделений в случае начала миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. В Минобороны Франции отметили, что развертывание позволит заранее оценить оперативную обстановку и предложить дополнительные варианты реагирования для укрепления безопасности и поддержки морской торговли, передает телеканал.

