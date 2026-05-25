AP рассказало о подготовке британского флота к походу в Ормузский пролив

Корабли Королевского военно-морского флота и сотни британских моряков готовятся к отправке в район Ормузского пролива для оказания помощи в его разминировании. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, десантный корабль RFA Lyme Bay находится у побережья Гибралтара и готовится к возможной международной операции по обеспечению безопасности судоходства в проливе. На борт загружают боеприпасы и беспилотные морские аппараты с гидролокаторами для поиска мин. Как заявил министр по делам вооруженных сил Великобритании Эл Карнс, операция может пройти под руководством Великобритании и Франции после достижения соглашения о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.
После подготовки корабль должен соединиться с эсминцем HMS Dragon и другими союзными судами, пройти через Суэцкий канал и направиться в Персидский залив. Командир подразделения по борьбе с минной угрозой Королевского флота Джемма Бриттон заявила, что Иран может использовать различные типы морских мин — донные, кабельные и реактивные, реагирующие на звук, движение или свет.
При этом американский чиновник сообщил AP, что США пока не обнаружили в проливе мин и не зафиксировали повреждений судов.
Франция и Великобритания в середине апреля должны были согласовать трехэтапный план по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Financial Times писала, что план предполагает дипломатический, материально-технический и военный этапы. При этом задействован он будет только после окончания активных боев.
Генштаб Франции заявил об отправке своих кораблей, в том числе авианосца «Шарль де Голль» к Красному морю 6 мая для оперативного развертывания подразделений в случае начала миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. В Минобороны Франции отметили, что развертывание позволит заранее оценить оперативную обстановку и предложить дополнительные варианты реагирования для укрепления безопасности и поддержки морской торговли, передает телеканал.
