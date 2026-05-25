Белоусов вручил ордена соединениям группировки «Восток»

Министр обороны России Андрей Белоусов наградил бойцов соединений группировки войск «Восток». За проявленный массовый героизм в ходе специальной военной операции (СВО) подразделения получили высокие государственные ордена. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, два соединения были удостоены ордена Суворова, еще один — ордена Жукова. Награждение личного состава состоялось в знак признания его мужества, стойкости и самоотверженных действий в зоне проведения СВО.
В рамках церемонии Белоусов наградил отличившихся военнослужащих группировки государственными наградами. Поощрения были присуждены за вклад подразделений в выполнение боевых задач.
Ранее председатель региональной общественной организации морских пехотинцев Башкирии, член межведомственной комиссии при главе республики по содействию участникам СВО и членам их семей, член Совета по правам человека и развитию гражданского общества, военный юрист Олег Галин, был награжден медалью «За укрепление боевого содружества».
