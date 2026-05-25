Медведев призвал признать, что Пашинян взял курс на разрыв с Россией

Необходимо прямо признать, что премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв отношений с Россией. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на западе, рискуя связями с нашей страной», — сказал он (цитата по РИА новости).
Материал дополняется.
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.