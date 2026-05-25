Рубио, смеясь, ушел от вопроса о возможном участии в выборах президента

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью India Today ушел от вопроса о своем возможном участии в президентских выборах 2028 года.
В конце беседы журналист заявил: «Мне тут шепнули, что вы любите бегать. (you like to run — англ.; run в том числе означает “выдвигать свою кандидатуру”). Будете баллотироваться 2028 году?».
Услышав этот вопрос, Рубио засмеялся.
«Не буду отвечать на этот вопрос. Я очень рад быть госсекретарем при президенте [США Дональде] Трампе. Это отличная работа. Не могу представить себе лучшей работы в американской политике. Так что я очень доволен своей должностью», — сказал он.
В 2015 году Рубио — на тот момент сенатор-республиканец от Флориды — объявил о своем участии в грядущих президентских выборах. В марте 2016 года он вышел из гонки после провала на праймериз в родном штате.
По итогам голосования президентское кресло занял Трамп, одержав победу над демократкой Хиллари Клинтон — экс-сенатором от штата Нью-Йорк и бывшим госсекретарем.
Трамп вновь стал президентом США 20 января 2025 года, ранее он занимал этот пост в 2017—2021 годах. Республиканец стал лишь вторым в американской истории бывшим президентом, которому удалось вернуться в Белый дом после поражения. Первым был демократ Гровер Кливленд — 22-й (1885−1889) и 24-й (1893−1897) президент.
Трамп не сможет баллотироваться на третий срок согласно 22-й поправке к Конституции США — она запрещает занимать должность президента более двух раз. В начале мая он заявил, что у него есть «хорошая скамья» преемников, способных баллотироваться на выборах.
