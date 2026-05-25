Путин посетит Казахстан 27−29 мая с государственным визитом

21 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что визит Владимира Путина в Пекин прошел насыщенно, содержательно и максимально результативно. Он добавил, что Китай выразил готовность приложить все необходимые усилия, чтобы помочь Москве и Киеву выйти на мирную траекторию урегулирования конфликта.