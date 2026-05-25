Путин посетит Казахстан 27−29 мая с государственным визитом

Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом, который продлится с 27 по 29 мая. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщили в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
В пресс-службе Токаева добавили, что во время предстоящих переговоров политики обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между своими странами, передает Telegram-канал пресс-службы.
21 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что визит Владимира Путина в Пекин прошел насыщенно, содержательно и максимально результативно. Он добавил, что Китай выразил готовность приложить все необходимые усилия, чтобы помочь Москве и Киеву выйти на мирную траекторию урегулирования конфликта.
9 мая Владимир Путин и зарубежные лидеры, включая Касым-Жомарта Токаева, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы. Также от имени лидеров цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка.