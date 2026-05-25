Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27−29 мая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудит с президентом России Владимиром Путиным перспективы союзнических отношений двух стран в ходе государственного визита российского лидера в Астану 27−29 мая. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.
«В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о приезде Путина в Астану на новый саммит Евразийского экономического союза.
Кроме того, Путин поздравил Токаева с 73-летием, а также поблагодарил его за визит в Москву на парад 9 Мая. Напомним, президент Казахстана принял участие в праздничных мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы.