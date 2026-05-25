Группировка «Восток» нарастила число расчетов БПЛА

Группировка «Восток» кратно нарастила число расчетов БПЛА.
Группировка войск «Восток» кратно нарастила число расчетов операторов БПЛА, сообщает Минобороны.
«В рамках набора на военную службу по контракту в войска БпС (беспилотных систем — ред.) кратно увеличено число расчетов операторов БПЛА, что в свою очередь усилило огневые возможности группировки по эффективному поражению живой силы и техники противника и способствует продвижению войск в зоне ответственности», — говорится в сообщении.
Представитель управления войск беспилотных систем «Восток» представил образцы разработанных и модернизированных беспилотных летательных аппаратов, а также оборудования к ним. В частности, показали дроны-доставщики провизии и боекомплекта, а также FVP-дрон, предназначенный для поражения воздушных целей противника, разработанный военнослужащими объединений группировки.
В понедельник, 25 мая, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток». Глава военного ведомства провел совмещение на одном из пунктов управления группировки войск, где заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».