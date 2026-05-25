Российских дроноводов подключили к отечественным спутниковым станциям

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подключены к отечественным спутниковым станциям, о чем министру обороны Андрею Белоусову доложил командующий группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подключены к отечественным спутниковым станциям, о чем министру обороны Андрею Белоусову доложил командующий группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев. Информация об этом была опубликована в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

По итогам инспекции группировки войск, Белоусов провел совещание на пункте управления. Там Иванaев сообщил о завершении работ по подключению операторов дронов к российским спутниковым станциям и транспортной сети группировки.

До этого Белоусов наградил бойцов соединений группировки войск «Восток». За проявленный массовый героизм в ходе специальной военной операции (СВО) подразделения получили высокие государственные ордена.

