В группировке «Восток» автоматизировали борьбу с дронами

В группировке войск «Восток» борьба с беспилотниками переведена на автоматизированную основу, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления группировки, где заслушал доклады командования о выполнении боевых задач. Начальник войск ПВО группировки генерал-майор Валерий Черныш доложил, что вывод радиолокационной информации со всех малогабаритных РЛС теперь осуществляется в едином программно-аппаратном комплексе.
«Данный комплекс позволяет в режиме реального времени поражать обнаруженные малогабаритными радиолокационными станциями воздушные цели, определять их характеристики, ставить конкретному расчету БПЛА-перехватчику задачу на их уничтожение», — подчеркнул генерал-майор.
По его словам, программное обеспечение, установленное у расчета, осуществляет наведение своего беспилотного летательного аппарата на обозначенную цель. Автоматизация процесса, отметили в ведомстве, позволила повысить эффективность уничтожения беспилотников.
В апреле Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр». Тогда он заслушал доклады офицеров штаба об обстановке на линии боевого соприкосновения.
