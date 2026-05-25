В группировке «Восток» автоматизировали борьбу с дронами

В группировке войск «Восток» борьба с беспилотниками переведена на автоматизированную основу, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Источник: РБК

В группировке войск «Восток» борьба с беспилотниками переведена на автоматизированную основу, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления группировки, где заслушал доклады командования о выполнении боевых задач. Начальник войск ПВО группировки генерал-майор Валерий Черныш доложил, что вывод радиолокационной информации со всех малогабаритных РЛС теперь осуществляется в едином программно-аппаратном комплексе.

«Данный комплекс позволяет в режиме реального времени поражать обнаруженные малогабаритными радиолокационными станциями воздушные цели, определять их характеристики, ставить конкретному расчету БПЛА-перехватчику задачу на их уничтожение», — подчеркнул генерал-майор.

По его словам, программное обеспечение, установленное у расчета, осуществляет наведение своего беспилотного летательного аппарата на обозначенную цель. Автоматизация процесса, отметили в ведомстве, позволила повысить эффективность уничтожения беспилотников.

В апреле Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр». Тогда он заслушал доклады офицеров штаба об обстановке на линии боевого соприкосновения.

На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше