Решение суда МФЦА по делу «Газпрома» не будет исполнено в Казахстане — Минюст республики

Контекст. В июне 2025 года Швейцарский арбитраж, входящий в систему Международной торговой палаты, вынес решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом».
В мае решение вынес суд МФЦА. Оно не окончательное и носит уведомительный характер, не вступило в законную силу. Судебный приказ вынесен без участия ответчика. Ответчик вправе обратиться с заявлением об отмене, после чего состоится полноценное рассмотрение с участием обеих сторон.
Почему решение суда МФЦА не будет исполнено на территории Казахстана.
Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с ней правовой связи. Правовые механизмы страны не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с её юрисдикцией, в связи с чем рассматриваемое решение суда МФЦА не будет исполнено на территории Казахстана.
Необходимо отметить, что в деле отсутствуют базовые элементы юрисдикционной связи с МФЦА: ПАО «Газпром» не является участником МФЦА, спорная сделка не была совершена в МФЦА, спор не регулируется правом МФЦА, и стороны не заключали соглашение о передаче вопросов признания и исполнения в суд МФЦА. В свою очередь, Конституционный закон «О Международном финансовом центре “Астана”» ограничивает юрисдикцию суда МФЦА конкретными категориями споров, связанных с судом МФЦА и переданных ему на рассмотрение по соглашению сторон.
Казахстан является участником Нью-Йоркской конвенции 1958 года, согласно которой исполнение иностранных арбитражных решений осуществляется в соответствии с процессуальными нормами государства исполнения.
В данном случае это Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан, статья 503 которого устанавливает, что заявление о принудительном исполнении подается в суд по месту рассмотрения спора, либо по месту нахождения органа юридического лица, либо, если место нахождения неизвестно, то по месту нахождения имущества должника. Местонахождение «Газпрома» известно. Это важный процессуальный ориентир, который не может быть проигнорирован.
Почему вообще стал возможен судебный процесс в отношении «Газпрома» в МФЦА?
Любое лицо вправе обратиться в суд, однако это не всегда означает наличие у суда соответствующей юрисдикции. Судебный процесс в суде МФЦА еще не завершен. Суду предстоит выслушать позиции обеих сторон, после чего будет принято окончательное решение. При этом в настоящее время Министерством юстиции ведется работа по внесению изменений в законодательство Республики Казахстан в части признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений на территории государства. Хотел бы подчеркнуть, что Конституционный закон «О Международном финансовом центре “Астана”» наделяет суд МФЦА юрисдикционными полномочиями в отношении вопросов и сторон, имеющих отношение к МФЦА, или сторон, пришедших к обоюдному согласию на передачу споров на рассмотрение суда МФЦА, подчеркнули в Минюсте.
Ранее вице-министр юстиции Казахстана Даниель Ваисов сообщил, что «судом МФЦА не рассматривался вопрос по существу спора. Речь идет лишь о признании ранее принятого арбитражного решения, вынесенного в Швейцарии».