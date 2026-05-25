Решение суда МФЦА по делу «Газпрома» не будет исполнено в Казахстане — Минюст республики

Любое лицо вправе обратиться в суд, однако это не всегда означает наличие у суда соответствующей юрисдикции. Судебный процесс в суде МФЦА еще не завершен. Суду предстоит выслушать позиции обеих сторон, после чего будет принято окончательное решение. При этом в настоящее время Министерством юстиции ведется работа по внесению изменений в законодательство Республики Казахстан в части признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений на территории государства. Хотел бы подчеркнуть, что Конституционный закон «О Международном финансовом центре “Астана”» наделяет суд МФЦА юрисдикционными полномочиями в отношении вопросов и сторон, имеющих отношение к МФЦА, или сторон, пришедших к обоюдному согласию на передачу споров на рассмотрение суда МФЦА, подчеркнули в Минюсте.