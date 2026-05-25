Премьер-министр Армении Никол Пашинян толкает Армению на курс бандеровской Украины, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
«Особенно опасно, что временщик Никол активно толкает свою родину на скорбный путь бандеровской Украины», — заявил Медведев.
По его словам, на посту главы кабмина Армении Пашинян не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки от России, выбрав курс на разрыв отношений с Москвой. Также Медведев отметил, что Пашинян отказался от участия в саммитах ЕАЭС и собрал в Ереване «мерзких врагов России».
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.