Журналисты мировых СМИ боятся освещать правду об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию в Старобельске. Об этом заявила ИС «Вести» омбудсмен по правам человека Яна Лантратова.
Омбудсмен подчеркнула, что иностранные журналисты смогли лично увидеть последствия атаки на здание, что по ее словам, Запад лживо отрицает.
Лантратова указала на появление версий об инсценировке трагедии, но отметила, что западные СМИ, по сути, отказываются видеть правду.
«Так вот, поэтому BBC, CNN, представители СМИ Токио не приехали на место событий. Но они даже, честно говоря, и обоснования найти не смогли. Просто вот не приехали, потому что они боялись увидеть правду», — заявила омбудсмен.
Ранее сообщалось, что Лантратова планирует помогать пострадавшим в Старобельске.
