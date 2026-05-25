Зеленский пытается спровоцировать Белоруссию, заявил Медведчук

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть ее в конфликт, на демонизацию Минска есть заказ на Западе, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Источник: © РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что готов встретиться с Зеленским, если он хочет поговорить или посоветоваться. Он также отмечал, что не реагирует на «болтовню» из Киева. По его словам, Минск не собирается втягиваться в конфликт на Украине.

«(Зеленскому — ред.) нужно раздуть военную угрозу, чтобы запугать Европу. Ему нужно показать, что его режим необычайно нужен для европейской безопасности и его ни в коем случае нельзя демонтировать… Для него втягивание Беларуси в войну — просто дополнительное финансирование, которое ему так необходимо», — говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте «Другая Украина».

По его словам, Зеленский делает все, чтобы спровоцировать Минск вместо того, чтобы использовать Белоруссию как площадку для мирных переговоров, а Лукашенко — как опытного переговорщика. «Беларусь важно выбить как серьезный фактор возможности разрядки, как верного союзника России, стоящего на пути западной диктатуры. Поэтому на демонизацию Белоруссии заказ на Западе есть», — считает Медведчук.

