Зеленский пытается спровоцировать Белоруссию, заявил Медведчук

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что готов встретиться с Зеленским, если он хочет поговорить или посоветоваться. Он также отмечал, что не реагирует на «болтовню» из Киева. По его словам, Минск не собирается втягиваться в конфликт на Украине.
«(Зеленскому — ред.) нужно раздуть военную угрозу, чтобы запугать Европу. Ему нужно показать, что его режим необычайно нужен для европейской безопасности и его ни в коем случае нельзя демонтировать… Для него втягивание Беларуси в войну — просто дополнительное финансирование, которое ему так необходимо», — говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте «Другая Украина».
По его словам, Зеленский делает все, чтобы спровоцировать Минск вместо того, чтобы использовать Белоруссию как площадку для мирных переговоров, а Лукашенко — как опытного переговорщика. «Беларусь важно выбить как серьезный фактор возможности разрядки, как верного союзника России, стоящего на пути западной диктатуры. Поэтому на демонизацию Белоруссии заказ на Западе есть», — считает Медведчук.