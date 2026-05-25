«Жизненная необходимость»: Медведев обратился по поводу летних каникул

«Долгие летние каникулы в нашей стране — традиция, от которой не нужно отказываться. Помните известную школьную фразу “Звонок — для учителя”? Каникулы жизненно необходимы педагогам для восстановления сил и подготовки к новым четвертям или триместрам у школьной доски», — ответил Медведев на вопрос журналистов о том, действительно ли стране нужны такие длинные летние каникулы.