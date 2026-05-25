«Жизненная необходимость»: Медведев обратился по поводу летних каникул

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу летних каникул. Политик призвал от них не отказываться, ведь это жизненно необходимо школьникам и педагогам. Об этом он рассказал на симпозиуме совета при президенте РФ по науке и образованию.
«Долгие летние каникулы в нашей стране — традиция, от которой не нужно отказываться. Помните известную школьную фразу “Звонок — для учителя”? Каникулы жизненно необходимы педагогам для восстановления сил и подготовки к новым четвертям или триместрам у школьной доски», — ответил Медведев на вопрос журналистов о том, действительно ли стране нужны такие длинные летние каникулы.
Позже Медведев подчеркнул, что на каникулах дети должны перезагрузиться вместе с родителями. Политик подчеркнул, что в это время важно проявить свои таланты, быть позитивными и активными.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2026 году летние каникулы в некоторых классах увеличатся на пять дней. В Минпросвещении РФ рассказали подробности изменений.