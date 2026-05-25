Медведев: Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо признать

Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв отношений с Россией. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, этот процесс необходимо прямо признать.

— Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на западе, рискуя связями с нашей страной, — цитирует его РИА Новости.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян анонсировал отмену визового режима между Арменией и Европейским союзом. По его словам, вопрос будет решен за два года.

Ранее премьер сообщил, что железная дорога Ахалкалаки — Карс теперь открыта для экспорта из Армении и импорта в страну, что открывает путь в ЕС.

23 мая глава армянского МИД Арарат Мирзоян ответил на слова российского коллеги Сергея Лаврова о том, что Запад стремится втянуть республику в «ошибочную логику». Также 23 мая Пашинян выразил готовность покинуть свою должность, если большинство граждан потребуют его отставки.

