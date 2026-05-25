Глава Башкирии официально представил нового вице-премьера Олега Ли

«Вроде времена такие тяжелые, мы испытываем определенный дефицит бюджета, и огромное количество задач, не свойственных для гражданской жизни, на наши плечи упало. Но я подумал, что даже в тяжелые времена мы должны думать о стратегических направлениях. Я уверен, что одно из таких направлений — искусственный интеллект. Я искал человека, который имеет определенный опыт и вышел на Национальное агентство по развитию ИИ при правительстве Российской Федерации. Там в качестве советника руководителя работал Олег Ли. Я пригласил его на должность заместителя премьер-министра. Прошу любить и жаловать. И вместе в команде работать», — сказал руководитель региона.