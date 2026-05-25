Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии официально представил нового вице-премьера Олега Ли

Он займется внедрением ИИ в республике.

Источник: Башинформ

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров официально представил нового вице-премьера Олега Ли, которые займется внедрением искусственного интеллекта в регионе.

«Вроде времена такие тяжелые, мы испытываем определенный дефицит бюджета, и огромное количество задач, не свойственных для гражданской жизни, на наши плечи упало. Но я подумал, что даже в тяжелые времена мы должны думать о стратегических направлениях. Я уверен, что одно из таких направлений — искусственный интеллект. Я искал человека, который имеет определенный опыт и вышел на Национальное агентство по развитию ИИ при правительстве Российской Федерации. Там в качестве советника руководителя работал Олег Ли. Я пригласил его на должность заместителя премьер-министра. Прошу любить и жаловать. И вместе в команде работать», — сказал руководитель региона.

Также Глава Башкирии подчеркнул, что поставил задачу перед правительством республики разработать стратегию развития и внедрения технологий ИИ на ближайшие годы.

Напомним, на минувшей неделе в Уфе прошла стратегическая сессия по внедрению искусственного интеллекта, где Радий Хабиров в первые представил нового члена команды правительства.