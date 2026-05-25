Замглавы МИД рассказал о разговоре Лукашенко и Макрона, оценив его продолжительность

МИД рассказал о разговоре Лукашенко и Макрона, назвав его продолжительность.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел прокомментировали состоявшиеся телефонные переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает телеканал «Первый информационный».

Ранее «Комсомолка» писала о том, что белорусский лидер провел телефонный разговор с французским коллегой 24 мая 2026 года, состоявшийся по инициативе Парижа.

По словам заместителя министра иностранных дел Беларуси Игоря Секреты, разговор Лукашенко и Макрона свидетельствует о растущем интересе к роли и месту Беларуси в Европе.

— Это потребность в диалоге, которая проявляется таким образом, — заметил дипломат.

Кроме того, замглавы МИД оценил продолжительность диалога двух президентов и раскрыл его тему.

— Состоялся достаточно продолжительный разговор лидеров наших стран. Обсудили вопросы региональной повестки, региональной безопасности, а также взаимодействие Беларуси с ЕС и Францией в частности, — уточнил Секрета.

Еще заместитель министра иностранных дел обратил внимание, что главным положительным следствием разговора двух президентов является именно увеличение интереса к нормальным цивилизованным контактам к коммуникации, отсутствовавшим на протяжении нескольких лет.

Резюмируя, Секрета сказал, что подобного рода контактов с Беларусью станет больше, как по линии дипведомства, так и по линии других государственных структур.

— Мы к этому готовы. У нас большой спектр вопросов, которые были поставлены на паузу или на которые наши партнеры пока не отвечали, — констатировал представитель МИД.

