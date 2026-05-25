Замглавы МИД рассказал о разговоре Лукашенко и Макрона, оценив его продолжительность

В Министерстве иностранных дел прокомментировали состоявшиеся телефонные переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает телеканал «Первый информационный».
Ранее «Комсомолка» писала о том, что белорусский лидер провел телефонный разговор с французским коллегой 24 мая 2026 года, состоявшийся по инициативе Парижа.
По словам заместителя министра иностранных дел Беларуси Игоря Секреты, разговор Лукашенко и Макрона свидетельствует о растущем интересе к роли и месту Беларуси в Европе.
— Это потребность в диалоге, которая проявляется таким образом, — заметил дипломат.
Кроме того, замглавы МИД оценил продолжительность диалога двух президентов и раскрыл его тему.
— Состоялся достаточно продолжительный разговор лидеров наших стран. Обсудили вопросы региональной повестки, региональной безопасности, а также взаимодействие Беларуси с ЕС и Францией в частности, — уточнил Секрета.
Еще заместитель министра иностранных дел обратил внимание, что главным положительным следствием разговора двух президентов является именно увеличение интереса к нормальным цивилизованным контактам к коммуникации, отсутствовавшим на протяжении нескольких лет.
Резюмируя, Секрета сказал, что подобного рода контактов с Беларусью станет больше, как по линии дипведомства, так и по линии других государственных структур.
— Мы к этому готовы. У нас большой спектр вопросов, которые были поставлены на паузу или на которые наши партнеры пока не отвечали, — констатировал представитель МИД.
А еще накануне Александр Лукашенко сказал, какое великое дело продолжает патриарх Кирилл.