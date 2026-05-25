Замглавы МИД раскрыл детали контактов Минска и Вашингтона, сказав, почему они проще, чем общение с ЕС

Министерство иностранных дел Беларуси признало, что контакты Минска и Вашингтона проще общения с Евросоюзом, сообщает телеканал «Первый информационный».
По словам заместителя министра иностранных дел Игоря Секреты, в целом, контактами Беларуси с США задается тон, способствуя пробуждению в Европе. При этом замглавы МИД заметил, что, по его мнению, с Вашингтоном вести диалог проще, чем с Европой. Прежде всего, из-за того, что в Евросоюзе 27 участников, и следовательно, в любой момент можно столкнуться с особым мнением или позицией каждого из государств, что может перечеркнуть любые договоренности. А вот в переговорах с США — единый центр принятия решений.
— Те решения, которые принимаются между Минском и Вашингтоном, реализуются и приобретают такие очертания — будь то в виде снятия санкций или решения вопросов по поставкам той или иной продукции, — прокомментировал дипломат.
В заключение Секрета пояснил, что контакты Минска и Вашингтона продолжаются, ведется работа, в том числе в закрытом режиме. При этом обсуждается довольно широкий спектр вопросов, касающихся также и региональной безопасности.
Еще замглавы МИД рассказал о разговоре президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, оценив его продолжительность.