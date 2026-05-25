Замглавы МИД раскрыл детали контактов Минска и Вашингтона, сказав, почему они проще, чем общение с ЕС

По словам заместителя министра иностранных дел Игоря Секреты, в целом, контактами Беларуси с США задается тон, способствуя пробуждению в Европе. При этом замглавы МИД заметил, что, по его мнению, с Вашингтоном вести диалог проще, чем с Европой. Прежде всего, из-за того, что в Евросоюзе 27 участников, и следовательно, в любой момент можно столкнуться с особым мнением или позицией каждого из государств, что может перечеркнуть любые договоренности. А вот в переговорах с США — единый центр принятия решений.