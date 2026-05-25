Лукашенко встретится с Раисом Татарстана Миннихановым

«Татарстан — многолетний торговый партнер Беларуси. Реализованы десятки совместных проектов в промышленности, нефтехимии, сельском хозяйстве и транспортной сфере», — отмечает телеграмм-канал «Пул Первого».
Официальная делегация российского региона прибыла в Беларусь для обсуждения вопросов расширения двустороннего сотрудничества.
В минувшее воскресенье глава Татарстана посетил мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».
Это не первый визит главы Татарстана в Беларусь — до этого Минниханов приезжал в Минск в апреле 2023 года. Белорусский лидер также посещал с визитом Татарстан — в октябре 2024 года.