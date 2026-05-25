Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко встретится с Раисом Татарстана Миннихановым

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится во Дворце Независимости с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Татарстан — многолетний торговый партнер Беларуси. Реализованы десятки совместных проектов в промышленности, нефтехимии, сельском хозяйстве и транспортной сфере», — отмечает телеграмм-канал «Пул Первого».

Официальная делегация российского региона прибыла в Беларусь для обсуждения вопросов расширения двустороннего сотрудничества.

В минувшее воскресенье глава Татарстана посетил мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

Это не первый визит главы Татарстана в Беларусь — до этого Минниханов приезжал в Минск в апреле 2023 года. Белорусский лидер также посещал с визитом Татарстан — в октябре 2024 года.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше