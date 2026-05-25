WSJ: Израиль с начала перемирия расширил контроль над Газой

С момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа в октябре 2025 года израильские военные увеличили подконтрольную им часть анклава с 53% до 59% от общей площади территории. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники и данные спутниковой съемки, за этот период Израилем было создано не менее семи новых аванпостов.