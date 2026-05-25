WSJ: Израиль с начала перемирия расширил контроль над Газой

По информации издания, по мере расширения контролируемой зоны Армия обороны Израиля продолжает поиск подземных туннелей радикального палестинского движения ХАМАС и снос строений в Газе. Параллельно израильские силы укрепляют собственные оборонительные рубежи в анклаве. На одном из участков военные установили контроль над шоссе Салах ад-Дина, которое ведет с севера на юг Газы.
Расширение контроля со стороны Израиля происходит на фоне отсутствия прогресса в дальнейшем мирном урегулировании конфликта в рамках плана президента США Дональда Трампа. Ключевым вопросом остается разоружение формирований ХАМАС, на которое движение пока не согласно. Представитель Совета мира, комментируя данные о расширении подконтрольной Израилю территории, призвал обе стороны к выполнению обязательств по мирному плану. Речь идет о дорожной карте урегулирования, представленной на прошлой неделе, которая предусматривает поэтапную передачу вооружений специальному палестинскому органу под международным контролем.
9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции достигли договоренности о реализации первого этапа мирного плана американского президента. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. В соответствии с соглашением израильские войска отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.