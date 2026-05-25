В Госдуме ответили Макрону, осудившему удар «Орешником» по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон, осуждая удар ВС России «Орешником» по Украине, почему-то проигнорировал удар украинской армии по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Источник: AP 2024

«На удар по общежитию [в Старобельске] Макрон никак не отреагировал. Это говорит о том, что все происходит по плану сил НАТО, потому что удары, которые осуществлялись со стороны Украины, корректировались разведкой, корректировались целеуказателями с помощью средств НАТО. Все прекрасно понимают цинизм таких заявлений, но они продолжаются», — сказал депутат.

По словам Чепы, позиция Европы по Украине давно известна, поэтому слова Макрона об ударе ВС РФ и отсутствие осуждения терактов ВСУ со стороны европейских политиков неудивительны для Москвы.

ВС России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны. На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
