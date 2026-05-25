СМИ назвали четыре условия для начала операции коалиции ЕС в Ормузе

Как отмечается, проведение миссии возможно только после установления устойчивого перемирия между Вашингтоном и Тегераном.
«Четыре условия для выполнения миссии. Европейцы готовы предпринять действия по обеспечению безопасности Ормузского пролива. Контакты между основными партнерами: Францией, Великобританией, Германией и Италией — активизировались со вчерашнего дня. Тральщики и крейсеры уже направляются в Персидский залив», — указывается в статье.
Вторым условием выступает одобрение иностранной миссии со стороны Ирана. Как уточняет Repubblica, между европейскими государствами и Тегераном уже налажены каналы связи.
Третьим проблемным аспектом названа политическая поддержка миссии со стороны ООН. Четвертый пункт касается получения необходимых разрешений в парламентах, в первую очередь в Италии и Германии.