Дроны противника ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 подросток, еще 42 получили ранения.
В ответ российская армия ответ в ночь с субботы на воскресенье нанесла удар по украинским военным объектам ракетами «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не было.