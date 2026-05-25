Личная позиция в служении Отечеству

Участники проекта Законодательного Собрания Новосибирской области «В одной команде со СВОими» провели урок мужества для молодых парламентариев.
На VII сессии Молодёжного парламента Новосибирской области V созыва, которая прошла в большом зале регионального парламента, обсудили работу в 2025 году, проекты и планы. Наградили активистов из городов, районов и муниципальных округов области. Успехов в работе пожелала ребятам заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Елена Спасских. «Подрастающее поколение нуждается в вашем внимании. У вас большая дружная команда, не стесняйтесь включаться в те мероприятия, которые проходят на ваших территориях. Вновь избранным парламентариям желаю активности, влиться в коллектив и с самой лучшей стороны зарекомендовать себя», — сказала она и вручила удостоверения тем, кто только начинает свою работу в составе Молодёжного парламента.
Один из рассматриваемых сессией вопросов был посвящён взаимодействию с ветеранами специальной военной операции. Проект «В одной команде со СВОими» реализуется по инициативе спикера Законодательного Собрания Андрея Шимкива, напомнила председатель Молодёжного парламента Алина Евсейчева. Вместе с участниками проекта молодые парламентарии проводили мероприятия на площадках районов и городов, выступали в роли модераторов образовательных мероприятий, разрабатывали и обсуждали инициативы в сфере молодёжной политики и патриотического воспитания. В июле 2025 года в ходе совместного обсуждения прозвучала идея о награждении волонтёров, она получила продолжение в дальнейшей работе регионального парламента. Законопроект о вручении знаков отличия волонтёрам депутаты рассмотрят на предстоящей сессии.
«Проект стал площадкой для передачи опыта и ценностей, — подчеркнула Алина Евсейчева. — Для нас, молодых людей, это уникальный пример служения Отечеству, стойкости и гражданской позиции. От имени Молодёжного парламента выражаем искреннюю благодарность участникам проекта “В одной команде со СВОими” за совместный труд и открытость».
На уроке мужества, названном «Служение Родине начинается с личной позиции», ветераны боевых действий Илья Родин и Илья Иванов продемонстрировали молодым парламентариям снаряжение российских солдат. Они ответили на вопросы о правилах защиты от вражеского оружия, об используемом современными военнослужащими оборудовании. И поделились мнениями о том, как в мирных условиях можно показывать свою любовь к Родине и ответственность за её будущее.
Учить историю, уважать культуру, ценить старших пожелал молодёжи Илья Родин. «Это значит, не только с автоматом защищать суверенитет страны, Конституцию, народ, — продолжил Илья Иванов. — Прежде всего, любовь к Родине начинается с уважения к себе и окружающим. Элементарно: уступи место в общественном транспорте старшим, маленьким ребятишкам, девушке. По тому, как вы себя ведёте, по вашим поступкам, сразу видно ваше отношение».
Депутат Законодательного Собрания Данила Воротников обратился к залу: «Любить и защищать Родину, как думаете, нужно ли разделять эти понятия? Мне кажется, защищать — нельзя не любить. И любить нельзя, не защищая. Здесь, на гражданке, самое простое — за чистотой следить вокруг себя. И призывайте к этому своих близких, родственников, друзей. Представьте, что это место, где вы живете, трудитесь, кто-то разрушит. Что вы будете делать? Позволите обидеть этот кусочек земли и живущих на нем? Нет. Поэтому — защита и любовь: эти два понятия неразделимы».
Впечатлениями о том, что молодое поколение умеет честно и отважно служить Отчизне, он тоже поделился с ребятами: «В окопах, на “передке”, во время боевых действий рядом была вот такая же молодёжь, как вы. Это наши современные богатыри, наши герои, руками которых куётся победа. Ни в ком из молодёжи ни разу — ни во время атаки, ни во время штурма — я не видел страха, не видел, что кто-то шагнул назад. В одну секунду юноши становились зрелыми, сильными мужчинами, которые смело и достойно защищают страну».
Такой диалог был интересен всем, после сессии отметил член Молодёжного парламента Константин Алексеенко. По его словам, в условиях проведения специальной военной операции очень важно знать о личных примерах от участников спецоперации, иметь возможность задать вопросы военнослужащим. «Мой отец — тоже участник боевых действий, — сказал Константин Алексеенко. — Наша задача как граждан Российской Федерации, в первую очередь, конечно, стоять на защите своего государства».
Встречи со школьниками, студентами, учащимися сейчас проводят многие участники специальной военной операции, прокомментировал Данила Воротников: «Как правило, говорю о том, почему я и мои друзья приняли решение вступить в добровольческий отряд. По каким причинам мы решили пойти защищать Родину, какие цели мы преследовали. А цель, собственно, одна: чтобы военные действия и тревожное небо никогда не увидели наши дети, наши родители. Чтобы на нашей земле было спокойно. В Великую Отечественную войну за это героически отдавали жизни воины-освободители. Ровно то же самое происходит сейчас».
Роль наставника молодёжи осознанно выбрал для себя Илья Родин, и его проект в рамках конкурса Законодательного Собрания — тоже об этом. «Для меня большая честь выступать перед ребятами, отвечать на их вопросы, — поделился он. — Спрашивают про снаряжение, наши рюкзаки, оружие, дроны — вопросы есть по разным категориям. Может быть, они вообще первый раз видят беспилотный летательный аппарат. Я считаю, что наша молодёжь должна быть готова к любым испытаниям времени, поэтому продолжаю такие уроки и привлекаю к этому ребят, которые вернулись из зоны специальной военной операции. Потому что ничто лучше не адаптирует и не реабилитирует, как общение с согражданами. Особенно с молодёжью, которая всё готова потрогать, всё померить и поговорить именно в рамках живого диалога. С теми, кто юн, нужно работать: наставлять, направлять, обучать. Просто погрозить пальчиком — от этого не будет пользы. Показать пример, научить, рассказать — важнее. Я сам был таким, где-то не прислушивался к наказам старших. А самый главный наказ — это Родину любить: и взрослые, и маленькие должны ему следовать».
