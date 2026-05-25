Личная позиция в служении Отечеству

Роль наставника молодёжи осознанно выбрал для себя Илья Родин, и его проект в рамках конкурса Законодательного Собрания — тоже об этом. «Для меня большая честь выступать перед ребятами, отвечать на их вопросы, — поделился он. — Спрашивают про снаряжение, наши рюкзаки, оружие, дроны — вопросы есть по разным категориям. Может быть, они вообще первый раз видят беспилотный летательный аппарат. Я считаю, что наша молодёжь должна быть готова к любым испытаниям времени, поэтому продолжаю такие уроки и привлекаю к этому ребят, которые вернулись из зоны специальной военной операции. Потому что ничто лучше не адаптирует и не реабилитирует, как общение с согражданами. Особенно с молодёжью, которая всё готова потрогать, всё померить и поговорить именно в рамках живого диалога. С теми, кто юн, нужно работать: наставлять, направлять, обучать. Просто погрозить пальчиком — от этого не будет пользы. Показать пример, научить, рассказать — важнее. Я сам был таким, где-то не прислушивался к наказам старших. А самый главный наказ — это Родину любить: и взрослые, и маленькие должны ему следовать».