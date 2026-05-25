МИД Китая опроверг сообщения о критике Си Цзиньпином премьера Японии

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин опровергла сообщения газеты Financial Times (FT) о том, что председатель КНР Си Цзиньпин критиковал премьер-министра Японии Санаэ Такаити во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщают Beijing Daily и Sohu.

Источник: Reuters

Ранее FT со ссылкой на источники утверждала, что Си Цзиньпин выражал недовольство и повышал голос в ходе встречи с Трампом из-за позиции Японии, что вызвало удивление у американской делегации. По данным издания, китайский лидер раскритиковал премьер-министра Японии и ее политику по увеличению оборонных расходов.

«Что касается встречи глав КНР и США, Китай уже опубликовал соответствующую информацию. Содержание упомянутых вами сообщений не соответствует данным, имеющимся в распоряжении китайской стороны», — заявила Мао Нин на брифинге.

Визит президента США Дональда Трампа в Китай состоялся с 13 по 15 мая. Это был первый приезд американского лидера в КНР с 2017 года.

