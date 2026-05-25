СМИ: Мохаммад-Багер Галибаф переизбран спикером парламента Ирана 7-й год подряд

Мохаммад-Багер Галибаф, главный переговорщик Ирана на переговорах с США, 25 мая был переизбран спикером парламента страны. Это случилось в седьмой раз с 2020 года.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На состоявшемся сегодня голосовании Галибаф большинством голосов в третий раз был переизбран спикером парламента 12-го созыва. В голосовании приняли участие более 270 депутатов. Численность иранского парламента составляет 285 депутатов, уточняет издание Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Ранее Галибаф четыре раза подряд избирался спикером парламента 11-го созыва. В Иране спикер парламента, члены президиума и различных парламентских комитетов избираются депутатами ежегодно в конце мая.

Издание Iran INTL отмечает, что сообщения СМИ о возможном соглашении между Тегераном и Вашингтоном усилили политические нападки на Галибафа, которого многие считают сторонником более прагматичного подхода к переговорам.

Накануне голосования давление на Галибафа усилилось, утверждает INTL. В необычно резкой воскресной статье иранское информагентство ILNA назвало «организованным уничтожением» кампанию давления в СМИ и скоординированные атаки с помощью текстовых сообщений, направленные против Галибафа.

С помощью этой кампании, согласно INTL, политические соперники Галибафа пытались повлиять на членов парламента перед голосованием в понедельник. Как считают оппоненты, поддержка переговоров с США — это своего рода «капитуляция» и «отступление от принципов исламской революции».

Как пишет INTL, нападки на Галибафа отражают напряженность внутри консервативного истеблишмента Ирана, в то время как непрямые переговоры с Вашингтоном набирают обороты. Пока некоторые выражают осторожный оптимизм и «определенный прогресс» в переговорах, официальные лица и СМИ, близкие к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), подчеркивают глубокий скептицизм по отношению к Вашингтону. Они настаивают на том, что основные разногласия остаются нерешенными, и предостерегают от чрезмерного оптимизма.

Судя по усилившемуся давлению на Галибафа, сторонники жесткой линии опасаются, что даже ограниченный дипломатический прорыв может изменить баланс сил в Иране в пользу сил, выступающих за более контролируемую и прагматичную форму взаимодействия с Западом, предполагает INTL.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше