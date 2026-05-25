Эксперт объяснил заявление Вучича о возможной отставке

Эксперт считает, что слова Вучича о возможной отставке, прозвучавшие во время его визита в Китай, скорее политический ход, чем реальные намерения сербского президента.
Вучич это заявил, чтобы немного сбить градус напряженности, который сильно вырос за время его визита в Китай. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся студенческих протестов в Сербии.
23 мая в Сербии прошел многотысячный митинг, сопровождавшийся столкновениями протестующих с полицией. Участники требовали отставки правительства и президента, а также привлечения к ответственности виновных в трагедии в Нови-Саде, где в ноябре 2024 года при обрушении навеса на железнодорожной станции погибли 16 человек. С этого времени в Сербии периодически проходят массовые антиправительственные протесты.
По мнению Лазовича, заявление сербского президента не стоит воспринимать буквально — оно сделано прежде всего для того, чтобы успокоить протестующих. При этом эксперт не исключает возможности досрочной отставки Вучича, но считает ее маловероятной в текущих политических условиях.
Не думаю, что он уйдет в отставку досрочно, все-таки у него еще целый год — до 31 мая 2027 года. Но это не стопроцентная гарантия, всякое может быть. Если ситуация с протестами дойдет до какой-то критической точки, то он может досрочно сложить свои полномочия.
Говоря о возможных преемниках Вучича, эксперт выделил главу сербской прогрессивной партии Милоша Вучевича, нынешнего премьер-министра Сербии Джуро Мацута, министра внутренних дел Сербии Ивицу Дачича. Лазович отмечает, что все вышеперечисленные кандидаты дружественно относятся к России.
В принципе, не думаю, что в ближайшее время возможен такой сценарий, при котором к власти в Сербии придет антироссийский политик в классическом понимании, в котором этого бы хотели в ЕС, который начнет вводить санкции и пропагандировать какую-то агрессивную риторику в адрес России. В Сербии пока этот сценарий очень маловероятен.
По мнению эксперта, Вучич в любом случае постарается сохранить преемственность политического курса и удержать свою команду у власти. Сегодня внешняя политика Сербии сохраняет многовекторность — страна поддерживает отношения и с Россией, и с Китаем, несмотря на давление Запада, резюмирует Лазович.
Ранее сообщалось, что во время поездки в Китай президент Сербии Александр Вучич заявил о возможной отставке. При этом он отметил, что не намерен досрочно прекращать свои полномочия, в отличие от своего предшественника Бориса Тадича.