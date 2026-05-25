Генерала Макарова назначили замминистра внутренних дел

Генерал-майор внутренней службы Алексей Макаров назначен заместителем министра внутренних дел. Его предшественник, Виталий Шулика, перешел на пост замминистра обороны.

Источник: Главное Управление МВД России по городу Москве

Новым заместителем министра внутренних дел Владимира Колокольцева стал генерал-майор внутренней службы Алексей Макаров, сообщил РБК источник в ведомстве. По его словам, соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным в пятницу, 22 мая. Об этом же сообщили со ссылкой на источник «Вести».

Генерал Макаров подтвердил РБК свое назначение замглавы МВД. «На сайте есть указ президента. Да, это так», — сказал он.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в пресс-центр МВД.

Ранее Макаров занимал должность заместителя начальника Главного управления МВД по Москве — начальника тыла.

О назначении генерал-полковника полиции Виталия Шулика замглавы Минобороны РБК со ссылкой на источники сообщил 25 мая. Олег Савельев покинул пост замминистра обороны в связи с переходом на другую работу, рассказали источники РБК.

Материал дополняется.

