Генерала Макарова назначили замминистра внутренних дел

Новым заместителем министра внутренних дел Владимира Колокольцева стал генерал-майор внутренней службы Алексей Макаров, сообщил РБК источник в ведомстве. По его словам, соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным в пятницу, 22 мая. Об этом же сообщили со ссылкой на источник «Вести».