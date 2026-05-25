Военная техника и перекрытые улицы: ограничения вводят в Астане из-за визита Путина

Как сообщили в Instagram-аккаунте Службы госохраны, на протяжении всей недели — с 25 по 29 мая — на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств. Это связано с визитом в Казахстан президента Российской Федерации и заседанием Высшего Евразийского экономического совета.
«Мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники. Кроме того, в эти дни запланированы полеты фронтовой авиации МО РК над Астаной. Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня», — говорится в сообщении.