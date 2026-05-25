СМИ: Польша получила первые три американских истребителя F-35A

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш приветствовал три американских истребителя F-35А, когда они приземлились на авиабазе Ласк в пятницу. Он назвал их «новыми стражами польского неба», сообщает издание Euronews*.
Это первые истребители пятого поколения на восточном фланге НАТО, способные обнаруживать угрозы еще до того, как их самих заметят. Для Польши это не просто новое оборудование, это шаг в элитную мировую лигу современных военно-воздушных сил.
Польша в 2020 году заказала у США 32 многоцелевых истребителя F-35, которые выпускает оборонный подрядчик Lockheed Martin. Сумма сделки, которая включает обучение, тренажеры и материально-техническую поддержку самолетов, составила около 4,6 млрд долларов, уточняет польское издание Notes from Poland.
Истребители F-35, согласно изданию, считаются одними из самых современных боевых самолетов, эксплуатируемых странами НАТО. В Европе F-35 состоят на вооружении Британии, Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Италии и Дании. Эти самолеты также заказали Швейцария, Румыния, Германия, Греция, Финляндия и Чехия.
Польская версия F-35 была представлена в 2024 году. Она получила название «Гусар» (Husarz) в честь польских подразделений тяжелой кавалерии «Крылатые гусары» («Гусария»), которые действовали с XVI по XVIII век. В том же году польские пилоты начали обучение на F-35 в США, добавляет NfL.
