СМИ: Польша получила первые три американских истребителя F-35A

На прошлой неделе Польша, которая наращивает усилия по укреплению обороны на восточном фланге НАТО, получила из США первую партию истребителей F-35.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш приветствовал три американских истребителя F-35А, когда они приземлились на авиабазе Ласк в пятницу. Он назвал их «новыми стражами польского неба», сообщает издание Euronews*.

Это первые истребители пятого поколения на восточном фланге НАТО, способные обнаруживать угрозы еще до того, как их самих заметят. Для Польши это не просто новое оборудование, это шаг в элитную мировую лигу современных военно-воздушных сил.

Владислав Косиняк-Камыш
министр обороны Польши

Польша в 2020 году заказала у США 32 многоцелевых истребителя F-35, которые выпускает оборонный подрядчик Lockheed Martin. Сумма сделки, которая включает обучение, тренажеры и материально-техническую поддержку самолетов, составила около 4,6 млрд долларов, уточняет польское издание Notes from Poland.

К концу этого года на базу в Ласке прибудут еще 14 истребителей F-35, которые в следующем году достигнут полной боевой готовности. Поставки всех самолетов должны быть завершены к 2030 году, пишет NfL.

Истребители F-35, согласно изданию, считаются одними из самых современных боевых самолетов, эксплуатируемых странами НАТО. В Европе F-35 состоят на вооружении Британии, Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Италии и Дании. Эти самолеты также заказали Швейцария, Румыния, Германия, Греция, Финляндия и Чехия.

Польская версия F-35 была представлена в 2024 году. Она получила название «Гусар» (Husarz) в честь польских подразделений тяжелой кавалерии «Крылатые гусары» («Гусария»), которые действовали с XVI по XVIII век. В том же году польские пилоты начали обучение на F-35 в США, добавляет NfL.

* Доступ к сайту Euronews на территории РФ ограничен

