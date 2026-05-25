ПМЭФ-2026 объявил ключевых участников

«Сегодня большинство стран мира озаботились устойчивостью своих экономических моделей. В условиях фрагментации мира на первый план выходят идеи обеспечения роста, увеличения предложения, управления своим развитием. Россия, как значимая часть мировой экономики, также находится в стадии разработки решений, которые бы обеспечили новый импульс ее развитию. ПМЭФ традиционно был, есть и будет площадкой для поиска и выработки верных решений», — отметил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.