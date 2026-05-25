ПМЭФ-2026 объявил ключевых участников

Организаторы Петербургского международного экономического форума раскрыли состав ключевых спикеров деловой программы.

Источник: Коммерсантъ

В форуме примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министры финансов, экономики, промышленности и другие члены правительства. Среди иностранных гостей — министры промышленности Саудовской Аравии, экономики ОАЭ, представители Сербии, Индонезии и ряда других стран.

«Сегодня большинство стран мира озаботились устойчивостью своих экономических моделей. В условиях фрагментации мира на первый план выходят идеи обеспечения роста, увеличения предложения, управления своим развитием. Россия, как значимая часть мировой экономики, также находится в стадии разработки решений, которые бы обеспечили новый импульс ее развитию. ПМЭФ традиционно был, есть и будет площадкой для поиска и выработки верных решений», — отметил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В деловой программе также заявлены заместители председателя правительства Александр Новак и Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава ФНС Даниил Егоров и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Из иностранных участников — первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев, министр международных экономических отношений Сербии Ненад Попович и министр-координатор по вопросам инфраструктуры Индонезии Агус Харимурти Юдойоно.

Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше