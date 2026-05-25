Лукашенко назвал регион России, на который Беларусь похожа порядком и дисциплиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главой республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым, назвал регион России, на который Беларусь похожа порядком и дисциплиной. Подробности сообщает Sputnik.by.
— Я же вам говорил, что Беларусь очень похожа на Татарстан. Я часто говорю, когда приземляюсь или мимо лечу, посмотрю на Татарстан: «Это что, я уже к Минску подлетаю?» Очень аккуратно, чисто у вас также, — подчеркнул глава Беларуси.
Президент обратил внимание на дисциплину, которую держат в Татарстане. Александр Лукашенко добавил, что еще с молодых временем знает, как в названной республике уважают порядок и дисциплину. Это, добавляет он, приносит успех.
