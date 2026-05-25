Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Россия и Армения находятся в диалоге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Москва и Ереван, являясь участниками Евразийского экономического союза, поддерживают дружеские отношения и продолжают диалог.

Источник: РИА "Новости"

«Мы продолжаем диалог, — отметил он. — Мы остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями — и будем делать это и дальше».

Отвечая на уточняющий вопрос о том, являются ли Москва и Ереван друзьями, Песков подчеркнул: «Безусловно». «Мы с Арменией находимся в одном из самых продвинутых интеграционных процессов», — добавил он.

«Мы знаем, что в Армении есть политические силы, которые являются полными сторонниками российского вектора развития, ориентированности на дальнейшее углубленное участие в интеграционных процессах с участием Российской Федерации, — отметил также представитель Кремля. — Безусловно, нам импонирует такой подход, мы это не скрываем».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше