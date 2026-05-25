Минниханов похвалил белорусскую халяльную продукцию

По его словам, Казани интересна белорусская легкая промышленность, промышленная логистика, сельское хозяйство, мясо-молочная отрасль.
«Следующая тема — в ходе наших посещений завода (мясо-молочного Sputnik). Мы видели, что вы делаете очень много халяльных продукции. (…) У нас хорошие отношения с исламским миром. Мы хотим пригласить наших партнеров белорусских, чтобы они во всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество (халяльной) продукции», — сказал Минниханов.
Он также отметил, что Татарстану интересна белорусская легкая промышленность.
«(…) еще такое очень серьезное направление нашего сотрудничества — это легкая промышленность. К сожалению, мы в этих вопросах отстаем», — пояснил глава республики.
Он акцентировал, что заинтересован в привлечении белорусских партнеров.
Минниханов также пояснил, что Татарстан изучает белорусский опыт в промышленности, сельском хозяйстве.
Кроме этого, Беларуси и Татарстану нужно развивать сотрудничество в туризме, спорте, образовании.
«А что касается наших предприятий — это, конечно же, машиностроение, нефтехимия, сегодня очень популярные такие направления, как IT, искусственный интеллект — я думаю, что здесь мы тоже друг друга можем поддержать. Будем двигаться», — подытожил Минниханов.