Лукашенко сказал, как Татарстан расстроил всю Беларусь из-за поражения минского «Динамо» со счетом 4:0

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в понедельник, 25 мая, сказал, что Казань расстроила Беларусь из-за поражения минского «Динамо» 4:0 (подробнее — здесь). Об этом сообщает БелТА.
— Не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Взяли у минского «Динамо» выиграли. Аж 4:0. Расстроили всю Беларусь, — с юмором заявил президент Беларуси.
Как отметил глава Татарстана, это было сделано нечаянно. В свою очередь, Александр Лукашенко уточнил, что это страны это был хороший урок.
Рустам Минниханов обратил внимание, что по итогу команда «Ак Барс» не смогла завоевать Кубок Гагарина. Президент Беларуси отметил достойную игру команды Татарстана в финале:
— Я вижу недооценку определенную. В шаге были от победы. Но секунды… Это хоккей, это игра.
