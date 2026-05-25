В Волгограде и области выбирают кандидатов в Госдуму от «Единой России»

В России стартовало электронное предварительное голосование, в ходе которого жители регионов выберут кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в Госдуму.
Зарегистрироваться на голосование можно до 29 мая, а отдать свой голос за того, кто заслуживает доверия, до конца месяца.
«Это просто, удобно, абсолютно прозрачно и безопасно», — подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
В Волгоградской области число претендентов на кресла в Госдуме и освободившееся после отставки Станислава Короткова место в облдуме подросло до 60 человек. Свои кандидатуры на праймериз выдвинули как действующие парламентарии, так и те, кто впервые заявил о своем желании заняться законотворческой деятельностью.
Голосование проходит на сайте pg.er.ru. Чтобы защитить его от внешнего вмешательства, четыре части ключа шифрования разделили между Героем РФ, медсестрой Людмилой Болилая, членом Генсовета партии, Героем РФ, сенатором Александром Карелиным, президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским и президентом Фонда информационной демократии Ильей Массухом, сообщает пресс-служба партии.
