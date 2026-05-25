Запад не предпринял никаких действий, осуждающих атаку в Старобельске.
Мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического нападения на молодых людей. Вот все, что можно констатировать в этом контексте.
Кремль назвал важной и нужной поездку, организованную со стороны МИД и Минобороны для СМИ в Старобельск, где ВСУ атаковали колледж.
Отказ ряда западных СМИ поехать в Старобельск не позволяет им называться объективными.
Это [решение под разными предлогами не поехать в Старобельск] не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят.
Вся информация об ударе «Орешником» по Украине была отражена в заявлении Минобороны РФ.
Владимир Путин на этой неделе посетит с государственным визитом Астану, где в том числе примет участие в мероприятиях по линии Евразийского экономического союза.
РФ надеется, что Армения так или иначе будет участвовать в предстоящих мероприятиях ЕАЭС в Астане.
Россия услышала заверения Пашиняна в отказе от антироссийской риторики.
Членство Армении в ЕС приведет к потере выгодного сотрудничества с РФ.
Льготные цены на российские энергоносители невозможны для участников Евросоюза.
Мы слышали заявление армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так… Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая, она рыночная. Это хорошо известно нашим друзьям в Ереване.
Кремль ничего не знает о якобы задержании митрополита Илариона в Карловых Варах.
Режиссер Андрей Звягинцев не имеет право голоса по ситуации в Донбассе. Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим в Донбассе, начиная с 2014 года, когда началась война. Вот если бы он тогда это делал, наверное, у него бы было право голоса. А сейчас такого права нет.
Кремль не будет передавать Путину слова режиссера Звягинцева в Каннах.
25 мая Владимир Путин проведет встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко.
Владимир Путин продолжает подготовку к ПМЭФ.
Продолжается подготовка и к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Было соответствующее приветствие президента уже опубликовано, текст доступен.