Захарова посоветовала Тихановской посетить Старобельск вместо Киева

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала приезд в Киев белорусского оппозиционного политика Светланы Тихановской (в 2021 году включена в Беларуси в список причастных к террористической деятельности, все близкие к ней структуры признаны экстремистским формированием), посоветовав ей посетить поселок Старобельск в ЛНР.

Источник: Sputnik.by

«Видимо, спешила посмотреть орешник в цвету», — сказала Захарова в комментарии для РИА Новости.

Официальный представитель российского МИД также добавила, что лучше бы Тихановская направилась не в столицу Украины, а в Луганскую народную республику, где после удара киевского режима беспилотниками по учебному заведению погибло более 20 человек.

«Вместо политического туризма ей бы в Старобельск съездить, посмотреть, чем заканчиваются для стран эксперименты по смене режимов — превращением в террористические ячейки», — сказала Захарова.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил 22 мая об атаке украинских беспилотников на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педуниверситета.

По информации Следственного комитета РФ, ночью Украина нанесла удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа, когда в общежитии находилось 86 учащихся и один работник. В результате атаки киевского режима погиб 21 студент.

На фоне откровенной лжи

В воскресенье в Старобельск прибыли журналисты из 19 зарубежных стран: Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции.

Посещение места трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве, было организовано МИД РФ на фоне откровенной лжи, распространенной западниками 22 мая в Совбезе ООН о том, что якобы ударов украинских боевиков по колледжу в ЛНР не было.

По словам Захаровой, власти Японии запретили своим журналистам посещать Старобельск, «CNN в отпуске». Ранее официально отказалась от посещения мест трагедии британская телекорпорация BBC.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
