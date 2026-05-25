«Видимо, спешила посмотреть орешник в цвету», — сказала Захарова в комментарии для РИА Новости.
Официальный представитель российского МИД также добавила, что лучше бы Тихановская направилась не в столицу Украины, а в Луганскую народную республику, где после удара киевского режима беспилотниками по учебному заведению погибло более 20 человек.
«Вместо политического туризма ей бы в Старобельск съездить, посмотреть, чем заканчиваются для стран эксперименты по смене режимов — превращением в террористические ячейки», — сказала Захарова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил 22 мая об атаке украинских беспилотников на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педуниверситета.
По информации Следственного комитета РФ, ночью Украина нанесла удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа, когда в общежитии находилось 86 учащихся и один работник. В результате атаки киевского режима погиб 21 студент.
На фоне откровенной лжи
Посещение места трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве, было организовано МИД РФ на фоне откровенной лжи, распространенной западниками 22 мая в Совбезе ООН о том, что якобы ударов украинских боевиков по колледжу в ЛНР не было.
По словам Захаровой, власти Японии запретили своим журналистам посещать Старобельск, «CNN в отпуске». Ранее официально отказалась от посещения мест трагедии британская телекорпорация BBC.