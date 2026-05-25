Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов ПМЭФ-2026

В послании президента говорится, что форум объединит ведущих политиков и представителей деловых кругов, ученых и общественных деятелей для обсуждения актуальных вопросов российской и мировой политики и экономики.
«Тема нынешней встречи — “Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему” — отражает фундаментальные запросы современного этапа развития. Сегодня, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы», — отметил Путин.
Петербургский международный экономический форум ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. Организатором выступает Фонд Росконгресс. Форум является одной из главных площадок для обсуждения ключевых экономических вопросов, привлечения инвестиций и развития международного сотрудничества. В прошлом году петербургский форум посетили порядка 8,7 тыс. представителей российского и иностранного бизнеса.
В 2026 году ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня.
Предстоящий форум впервые за несколько лет посетит официальный представитель Вашингтона, глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук.