Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов ПМЭФ-2026

Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам, гостям и организаторам XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает пресс-служба Кремля.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

В послании президента говорится, что форум объединит ведущих политиков и представителей деловых кругов, ученых и общественных деятелей для обсуждения актуальных вопросов российской и мировой политики и экономики.

«Тема нынешней встречи — “Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему” — отражает фундаментальные запросы современного этапа развития. Сегодня, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы», — отметил Путин.

Петербургский международный экономический форум ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. Организатором выступает Фонд Росконгресс. Форум является одной из главных площадок для обсуждения ключевых экономических вопросов, привлечения инвестиций и развития международного сотрудничества. В прошлом году петербургский форум посетили порядка 8,7 тыс. представителей российского и иностранного бизнеса.

В 2026 году ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня.

Предстоящий форум впервые за несколько лет посетит официальный представитель Вашингтона, глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук.

