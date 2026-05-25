Трамп: сделка с Ираном будет полной противоположностью СВПД

«Эта сделка будет полной противоположностью провальному СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — Прим. ред.), …который был прямым и открытым путем к ядерному оружию для Ирана. Нет, я не заключаю подобных сделок», — написал Трамп.
В настоящее время международные договоренности, регламентирующие иранскую ядерную программу, отсутствуют. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заключенный в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, утратил силу в октябре 2025 года.