CBS: директор ЦРУ привез на Кубу командира спецназа, участвовавшего в захвате Мадуро

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в мае привез с собой на Кубу участника операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американский канал CBS News со ссылкой на осведомленные источники утверждает, что Рэтклифф намеренно представил кубинцам командира спецназа как человека, который «убивал их людей в Венесуэле». Этот шаг был задуман как сигнал для кубинцев, предполагает канал.

Согласно CBS, Венесуэла и Куба были союзниками до пленения Мадуро, а Гавана заявила, что 32 кубинских военных и полицейских были убиты в ходе январской операции США в Каракасе.

Спустя несколько часов после задержания Мадуро госсекретарь США Марко Рубио указал на связи Кубы с Венесуэлой, заявив журналистам, что «шпионское агентство Венесуэлы было полно кубинцев». «Если бы я жил в Гаване и работал в правительстве, я бы опасался, по крайней мере немного», — иронизировал он тогда.

Согласно изданию, на Кубе помнят историю тайных попыток американцев подорвать правительство Фиделя Кастро, особенно после неудачного вторжения в залив Свиней и начала операции «Мангуст» — тайной кампании по дестабилизации коммунистического правительства острова, проводившейся под руководством администрации Джона Кеннеди.

Визит Рэтклиффа последовал за месяцами давления на Кубу, отмечает CBS. Администрация Дональда Трампа пригрозила ввести высокие пошлины для всех стран, которые экспортируют нефть на Кубу, что привело к острой нехватке топлива на острове. Рубио заявил, что стране необходимо провести фундаментальные экономические и политические реформы, а Трамп объявил о «дружественном захвате» острова.

ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
