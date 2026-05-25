Украина уже проиграла

В Киеве ракетами «Искандер» поражены военные склады, заводы и системы ПВО в 4-х районах. В городе Белая Церковь ракеты «орешника» уничтожили авиаремонтный завод, ТЭЦ и транспортные логистические узлы. В Хмельницкой области ракеты «Калибр» поразили аэродром «Староконстантинов», где базировались истребители F-16. В Житомирской, Кировоградской и Полтавской областях уничтожены объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры. В Одесской области взорваны склады и терминалы грузового порта. В Днепропетровской и Черкасской областях разбиты заводы по производству дронов. Удары наносились так же ракетами «Циркон» и «Кинжал».