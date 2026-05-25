КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Страна утратила 20% территорий и львиную долю населения, находится в полной финансовой и политической зависимости от Запада, лишилась половины промышленности и части аграрного потенциала.
В ночь на 24 мая российские войска совершили масштабную комбинированную атаку на Украину. Это удар возмездия за ночную атаку несколькими самолётными дронами ВСУ по спящим детям в Старобельске (погибло 22 мальчика, 44 ранено).
В Киеве ракетами «Искандер» поражены военные склады, заводы и системы ПВО в 4-х районах. В городе Белая Церковь ракеты «орешника» уничтожили авиаремонтный завод, ТЭЦ и транспортные логистические узлы. В Хмельницкой области ракеты «Калибр» поразили аэродром «Староконстантинов», где базировались истребители F-16. В Житомирской, Кировоградской и Полтавской областях уничтожены объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры. В Одесской области взорваны склады и терминалы грузового порта. В Днепропетровской и Черкасской областях разбиты заводы по производству дронов. Удары наносились так же ракетами «Циркон» и «Кинжал».
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
