Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин обсудил с Хоценко инвестиции в Омской области

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Омской области Виталием Хоценко инвестиции в регионе.

Источник: РИА Новости

Президент в понедельник встретился с Хоценко в Кремле.

«Я предложил бы начать с вопросов инвестиций. Если сегодня хорошо, то должно быть еще лучше — стабильно, устойчиво. Но для этого, конечно, это завтрашний день должен быть обеспечен инвестициями», — сказал Путин.

Хоценко в свою очередь рассказал о росте ВРП региона. Он также поблагодарил главу государства за решение перенести сборку ракеты «Ангара» на омскую площадку производственного объединения «Полет».

«Главное, чтобы вопросы кадров решались в том объеме и качестве, которое нужно для расширения производства», — подчеркнул президент.

Хоценко в свою очередь ответил, что власти региона ведут соответствующую работу с правительством РФ и «Роскосмосом».