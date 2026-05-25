СМИ: предварительное соглашение между Ираном и США будет называться «Исламабадская декларация»

Al Arabiya утверждает, что Пакистану могут поручить официально анонсировать достижение меморандума о взаимопонимании, даже без непосредственного присутствия участников переговоров. Также предполагается, что следующий раунд американо-иранских переговоров может состояться 5 июня.
Между тем официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи прокомментировал неопределенный статус переговоров: «Сделка с США одновременно и очень далека, и очень близка».
Израильская газета The Jerusalem Post уточняет, что «Исламабадская декларация» будет включать уступки с обеих сторон и позволит продлить режим прекращения огня на 60 дней, но ядерная программа Ирана не является частью рамочного соглашения. Согласно Jpost, Иран отрицает, что в рамках предварительного соглашения готов отказаться от запасов обогащенного урана и передать их за пределы страны.
Если «Исламабадскую декларацию» одобрит высший национальный совет Ирана, она будет направлена верховному лидеру Моджтабе Хаменеи для окончательного утверждения.