СМИ: предварительное соглашение между Ираном и США будет называться «Исламабадская декларация»

Если США и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании, он официально получит название «Исламабадская декларация» в честь дипломатических усилий, которые продолжает предпринимать Пакистан.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Саудовский канал Al Arabiya отмечает, что Пакистан сыграл ключевую посредническую роль между Вашингтоном и Тегераном и в первые дни после объявления о прекращении огня 8 апреля принимал иранскую и американскую делегации в Исламабаде.

Al Arabiya утверждает, что Пакистану могут поручить официально анонсировать достижение меморандума о взаимопонимании, даже без непосредственного присутствия участников переговоров. Также предполагается, что следующий раунд американо-иранских переговоров может состояться 5 июня.

Между тем официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи прокомментировал неопределенный статус переговоров: «Сделка с США одновременно и очень далека, и очень близка».

Он подчеркнул, что Иран готов ко всем сценариям, включая продолжение переговоров, их приостановку или дальнейшую эскалацию конфликта.

Израильская газета The Jerusalem Post уточняет, что «Исламабадская декларация» будет включать уступки с обеих сторон и позволит продлить режим прекращения огня на 60 дней, но ядерная программа Ирана не является частью рамочного соглашения. Согласно Jpost, Иран отрицает, что в рамках предварительного соглашения готов отказаться от запасов обогащенного урана и передать их за пределы страны.

Если «Исламабадскую декларацию» одобрит высший национальный совет Ирана, она будет направлена верховному лидеру Моджтабе Хаменеи для окончательного утверждения.

