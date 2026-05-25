СМИ: предварительное соглашение между Ираном и США будет называться «Исламабадская декларация»

Израильская газета The Jerusalem Post уточняет, что «Исламабадская декларация» будет включать уступки с обеих сторон и позволит продлить режим прекращения огня на 60 дней, но ядерная программа Ирана не является частью рамочного соглашения. Согласно Jpost, Иран отрицает, что в рамках предварительного соглашения готов отказаться от запасов обогащенного урана и передать их за пределы страны.