Волгоградцам можно ожидать ослабления санкций на Россию уже в 2026 году

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что ожидает ослабления санкций против России уже в 2026 году.
Он высказал мнение, что многие ограничения, «связанные с украинским конфликтом, будут постепенно ослабляться в силу того, что конфликт когда-то должен закончиться».
Президент РСПП также заявил, что важно не допустить, чтобы через некоторое время он разгорелся снова. Поэтому нужен аналог Хельсинских соглашений по признанию новых границ, поскольку те, что были зафиксированные более 50 лет назад, уже не существуют Восточной Европе, как не существует Советский Союз, приводит слова Шохина РИА Новости.
