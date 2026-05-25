Euractiv: Дания спешно наращивает оборону Гренландии

Дания в следующие пять-семь лет планирует значительно расширить свое военное присутствие в Гренландии и в Арктике, сообщает европейское издание Euractiv.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что это будет достигнуто за счет развития воздушных и морских возможностей, а также за счет многомиллиардных инвестиций в новую инфраструктуру, призванную усилить сдерживание на Крайнем Севере.

Центральный элемент стратегии Минобороны Дании — расширенная ситуационная осведомленность, охватывающая «от морского дна до космоса».

По сведениям издания, речь идет о строительстве новых кораблей, самолетов, БПЛА, радиолокационных систем и модернизации инфраструктуры. Например, Дания планирует увеличить свой парк истребителей F-35A с 27 истребителей до 43 самолетов, также расширить парк крупных военных беспилотников и закупить высокоточные боеприпасы большой дальности действия.

Военно-морские силы Дании собираются приобрести три новых патрульных корабля для Арктики, которые заменят корабли класса Thetis, и морские патрульные самолеты.

Кроме того, Копенгаген намерен значительно расширить в Гренландии радиолокационную инфраструктуру, включая системы наблюдения за побережьем, радары противовоздушной обороны и возможности многодоменного мониторинга, объединяющие морские, воздушные, подводные и космические данные.

В Дании также разрабатывают планы строительства новой «более безопасной» военной штаб-квартиры Объединенного арктического командования и модернизацию причальных сооружений вблизи Нуука в рамках работ по расширению порта.

Согласно Euractiv, Копенгаген спешно предпринимает усилия на фоне возобновившегося интереса США к Гренландии.

Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что Дания не может должным образом гарантировать безопасность на Крайнем Севере.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
