Euractiv: Дания спешно наращивает оборону Гренландии

В статье говорится, что это будет достигнуто за счет развития воздушных и морских возможностей, а также за счет многомиллиардных инвестиций в новую инфраструктуру, призванную усилить сдерживание на Крайнем Севере.
По сведениям издания, речь идет о строительстве новых кораблей, самолетов, БПЛА, радиолокационных систем и модернизации инфраструктуры. Например, Дания планирует увеличить свой парк истребителей F-35A с 27 истребителей до 43 самолетов, также расширить парк крупных военных беспилотников и закупить высокоточные боеприпасы большой дальности действия.
Военно-морские силы Дании собираются приобрести три новых патрульных корабля для Арктики, которые заменят корабли класса Thetis, и морские патрульные самолеты.
Кроме того, Копенгаген намерен значительно расширить в Гренландии радиолокационную инфраструктуру, включая системы наблюдения за побережьем, радары противовоздушной обороны и возможности многодоменного мониторинга, объединяющие морские, воздушные, подводные и космические данные.
В Дании также разрабатывают планы строительства новой «более безопасной» военной штаб-квартиры Объединенного арктического командования и модернизацию причальных сооружений вблизи Нуука в рамках работ по расширению порта.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что Дания не может должным образом гарантировать безопасность на Крайнем Севере.