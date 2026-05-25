Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

В ходе беседы стороны подтвердили намерения по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурной и гуманитарной сферах. Собеседники также сошлись во мнении, что урегулирование ситуации вокруг Ирана должно происходить с учетом интересов всех государств Ближнего Востока.

Предыдущий телефонный разговор Владимира Путина и Хамада бен Исы Аль Халифы состоялся 2 марта. В тот период обсуждалась эскалация конфликта с участием США, Израиля и Ирана. Российский лидер тогда заявил о готовности предпринять все необходимые усилия для стабилизации обстановки в регионе.

