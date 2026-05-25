Один на всех: Владимир Путин наградил орденом Омский областной музей

Орден «За заслуги в культуре и искусстве» является достаточно «молодой» государственной российской наградой. Эта мера поощрения отдельных людей и коллективов была учреждена в августе 2021 года. Коллектив Омского областного музея имени М. А. Врубеля получил орден за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность, сообщили в правительстве Омской области. Отметим, что это не первая подобная награда омских учреждений культуры: в ноябре 2024 года орден «За заслуги в культуре и искусстве» получил коллектив Омского тетра драмы, а 8 мая 2026 года, этой же наградой был удостоен коллектив Омской филармонии.